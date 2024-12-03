Китай завершил строительство последнего участка трубопровода для газа «Сила Сибири»

Китай построил и подключил трубопровод «Сила Сибири» протяженностью 5111 км (3175 миль) для доставки газа с российских сибирских месторождений потребителям до финансового центра Шанхая, пишет Reuters со ссылкой на заявления государственных СМИ Китая.
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