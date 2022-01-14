Рекомендуемые социальные цены реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территориях муниципальных образований Республики Крым, ярмарках "выходного дня" МУП МЕТРОГРАД (в т.
Рекомендуемые социальные цены реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территориях муниципальных образований Республики Крым, ярмарках "выходного дня" МУП МЕТРОГРАД (в т.
Свежие комментарии