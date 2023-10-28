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18-летнего юношу спасли из загоревшегося частного дома в Новосибирске

18-летнего юношу спасли из загоревшегося частного дома в Новосибирске

Тушение пожара в частном доме на улице Карла Либкнехта осложняло наличие двух баллонов газа.В Новосибирске спасатели вытащили из горящего частного дома 18-летнего парня и передали его бригаде скорой помощи.

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