18-летнего юношу спасли из загоревшегося частного дома в Новосибирске

Тушение пожара в частном доме на улице Карла Либкнехта осложняло наличие двух баллонов газа.В Новосибирске спасатели вытащили из горящего частного дома 18-летнего парня и передали его бригаде скорой помощи.
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