Директора ЦРУ не пустили к Путину? Зачем приезжал Рэтклифф, все версии

ВН Валерий Николаевич Хорошо оттоптались на прилете главы ЦРУ все, кому не лень, хотя никто ничего не знает. А может на на самолете привезли духи "Анкоридж", виски "Анкоридж", шампунь, мыло, крем для бритья, вазелин и все "Анкоридж"! На долгую память

tsan tsan В заголовке стать такой бред, что статью и читать незачем. Что означает - не пустили к Путину? А с какого бодуна кто-то решил, что прилетевший в Россию без приглашения Президента России руководитель ЦРУ получит аудиенцию у Путина ?