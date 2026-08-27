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Директора ЦРУ не пустили к Путину? Зачем приезжал Рэтклифф, все версии

Директора ЦРУ не пустили к Путину? Зачем приезжал Рэтклифф, все версии

Директора ЦРУ не пустили к Путину? Зачем приезжал Рэтклифф, все версии Shawn Thew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Президент России не встречался с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом в ходе его визита в Москву.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Хорошо оттоптались на прилете главы ЦРУ все, кому не лень, хотя никто ничего не знает. А может на на самолете привезли духи &quot;Анкоридж&quot;, виски &quot;Анкоридж&quot;, шампунь, мыло, крем для бритья, вазелин и все &quot;Анкоридж&quot;! На долгую память
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4 н.
tsan tsan
В заголовке стать такой бред, что статью и читать незачем. Что означает - не пустили к Путину? А с какого бодуна кто-то решил, что прилетевший  в Россию без приглашения Президента России  руководитель ЦРУ получит аудиенцию у Путина ?
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4 н.
ГМ
Геннадий Малахов
эти сволочи сначала сделают своё дело, а потом предлагают отступить противоположную сторону от принятых решений. В результате америкоССня остаётся в выиграше. Вот такая политика у этой сволочни!
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4 н.