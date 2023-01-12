Закон, порядок, государство

731 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Николаевич
    Как только прекратятся смерти на дорогах из-за нарушения ПДД,так и прекратятся штрафы. Связь видите?Решение уже приня...
  • Валерий Ребров
    Как достали эти статьи про пенсию которая раньше будет, только для мужчин имеющих 42,5 года стажа на 2 года раньше пе...Россиянам с трудо...
  • Михаил Дементьев
    Когда они нажрутся???????????????????????Решение уже приня...

В Смоленской области «мобильные» госуслуги Госавтоинспекции помогают экономить время и деньги автовладельцев

Для удобства автовладельцев сотрудники Госавтоинспекции направляются на специально оборудованном автобусе в населенные пункты, где нет регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, и оказывают гражданам государственные услуги.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх