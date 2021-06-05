«В центре внимания человек, а не клиент»: Кириенко об отношении государства к людям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Государство не должно смотреть на граждан как на клиентов, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, выступая на ПМЭФ-2021 в ходе дискуссии «Клиентоцентричное государство».