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«В центре внимания человек, а не клиент»: Кириенко об отношении государства к людям

«В центре внимания человек, а не клиент»: Кириенко об отношении государства к людям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). Государство не должно смотреть на граждан как на клиентов, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, выступая на ПМЭФ-2021 в ходе дискуссии «Клиентоцентричное государство».

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