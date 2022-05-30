«Мусорные короли» требуют денег

Операторы ТКО хотят получить из госбюджета 50 млрд. рублей Иван Рыбин Фото: Эрик Романенко/ТАСС «Пострадали от санкций» — подобный пассаж сейчас в моде, любая просьба казённых денег, особенно больших, сопровождается именно этой аргументацией.