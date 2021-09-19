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Французский политик Вуазен призвал власти быстрее признать Крым российским

Французский политик Вуазен призвал власти быстрее признать Крым российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма.

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