Украинский сталелитейный завод прекратил добычу на объекте у Красноармейска

Одна из крупнейших сталелитейных компаний Украины «Метинвест» приостановила добычу угля на заводе у Красноармейска на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за наступления российской армии.
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