В ЦБ предупредили о «тектонических сдвигах» в финансовой системе

Банкам теперь необходимо быть не только финансово устойчивыми, но и технологичными. Этот тренд уже можно считать «тектоническим сдвигом» в финансовой системе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.