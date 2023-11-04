В ЦБ предупредили о «тектонических сдвигах» в финансовой системе

Банкам теперь необходимо быть не только финансово устойчивыми, но и технологичными. Этот тренд уже можно считать «тектоническим сдвигом» в финансовой системе, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит ТАСС.
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