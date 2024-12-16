На смену минимализму: как носить скульптурные украшения, новый тренд, который дополнит любой образ Алёна ЮрьеваНа последних показах моды бренды продемонстрировали, что крупные, выразительные аксессуары становятся главной изюминкой любого образа.
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