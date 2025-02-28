Захарова указала на самую большую ложь Зеленского

Самой большой ложью главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме является утверждение, что Киев в 2022 году якобы остался без поддержки и в одиночестве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля в своем Telegram-канале.