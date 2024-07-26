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ВСУ попали в окружение под Прогрессом — потеряно все командование рот: новости СВО на утро 27 июля

ВСУ попали в окружение под Прогрессом — потеряно все командование рот: новости СВО на утро 27 июля

ВС РФ уничтожили место сосредоточения техники и солдат ВСУ под Купянском. ВСУ попали в окружение под Прогрессом: потеряно все командование рот По словам бывшего замкомандира нацбата «Азов»* Игоря Мосийчука, ВСУ оказались в тактическом окружении под Прогрессом в ДНР.

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