Патриарх Кирилл: Нельзя жалеть детей, когда речь идет о молитве

Предстоятель убежден, чтобы не стоит боятся, что ребенок устанет во время стояния службы в храме или крестного хода.
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