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Царьград

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Патриарх Кирилл: Нельзя жалеть детей, когда речь идет о молитве

Патриарх Кирилл: Нельзя жалеть детей, когда речь идет о молитве

Предстоятель убежден, чтобы не стоит боятся, что ребенок устанет во время стояния службы в храме или крестного хода.

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Maxim

Ребенок может присесть во время службы, если устал: так делают в других Православных странах, напр. Греции и Грузии, чтобы Литургия была - в радость..