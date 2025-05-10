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Лидеры Европы пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

Лидеры Европы пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер пригрозили Москве введением новых санкций в случае, если она не примет условия Киева по 30-дневному перемирию.

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