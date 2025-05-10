Лидеры Европы пригрозили РФ санкциями за отказ от условий Киева по перемирию

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер пригрозили Москве введением новых санкций в случае, если она не примет условия Киева по 30-дневному перемирию.