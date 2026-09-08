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Сочи примет международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина «Горный орел» в Эстосадке

Международные соревнования в Эстосадке В поселке Эстосадок Сочи с 24 по 27 сентября состоится международный турнир по прыжкам на лыжах с трамплина «Горный орел».

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