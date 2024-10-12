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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Киммих о 2:1 с Боснией: «Германия показала солидную игру и могла победить более убедительно» 

«Я доволен победой. Мы проделали хорошую работу, хотя могли выиграть и более убедительно. Во втором тайме упустили шанс решить исход матча пораньше.

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