Горемыкин вручил участникам СВО дипломы о переподготовке в госпитале Мандрыка

Более 20 военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, прошли профессиональную переподготовку для продолжения службы на новых должностях в структурах Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Мне безразличны ...
- «Мне безразличны ...
- ВЮ "Годами лавировал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым