Страна и люди
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Страна и люди

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Горемыкин вручил участникам СВО дипломы о переподготовке в госпитале Мандрыка

Горемыкин вручил участникам СВО дипломы о переподготовке в госпитале Мандрыка

Более 20 военнослужащих, получивших ранения в ходе специальной военной операции, прошли профессиональную переподготовку для продолжения службы на новых должностях в структурах Минобороны России.

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