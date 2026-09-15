Кортунов предложил увеличить роль БРИКС и ШОС в урегулировании конфликтов

Экс-глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов на 13-м Сяншаньском форуме в Пекине заявил о потенциале БРИКС и ШОС в урегулировании международных конфликтов.
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