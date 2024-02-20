Парламент Венгрии проголосует по ратификации вступления Швеции в НАТО 26 февраля

Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Мате Кочиш предложил парламенту страны вынести вопрос о ратификации соглашения о членстве Швеции в НАТО на голосование 26 февраля.
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