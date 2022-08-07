ВЦИОМ: 90% россиян чувствуют себя уставшими

Вспомнился анекдот на эту тему:. Разговаривают два буддиста, один говорит другому :" Чего я очень устал, прямо сног падаю"

Александр Ломоносов

Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!" -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!