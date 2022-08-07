Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 90% населения России испытывает усталость.
ВЦИОМ: 90% россиян чувствуют себя уставшими
Комментарии
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Александр Ломоносов
Вспомнился анекдот на эту тему:. Разговаривают два буддиста, один говорит другому :" Чего я очень устал, прямо сног падаю"
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1 г.
Александр Ломоносов
Другой ему говорит "В следующей жизни отдохнёшь!" -Да ты мне тоже самое в прошлой говорил!
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1 г.
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