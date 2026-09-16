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Девушка

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Когда травля начинается задолго до школы: что важно увидеть в детском саду

Когда травля начинается задолго до школы: что важно увидеть в детском саду

Многие родители связывают такое явление, как буллинг, исключительно со школьной жизнью. Кажется, что только с появлением класса, чатов и жёсткой социальной иерархии возникает почва для систематического унижения.

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