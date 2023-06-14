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Сотрудник Radio France Тронше завил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя

Сотрудник Radio France Тронше завил о впечатляющих масштабах восстановления Мариуполя

Корреспондент Radio France Сильвен Тронше предоставил информацию о том, что в городе Мариуполь, серьезно пострадавшем в ходе боев, в настоящий момент фиксируются впечатляющие масштабы строительства.

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