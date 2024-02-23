Армения приостановила своё участие в ОДКБ. Об этом заявил премьер Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24.
Армения приостановила своё участие в ОДКБ
Комментарии
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Константин Самарин
Баланчируя на двух стульях, между Арменией и Азербайджаном, Россия не выполнила свои обязательства по ОДКБ. Вот и результат.
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17 час.
ИЛ
Игорь Лашкарев
Херню не городи. Сколько можно за армян жопу драть? Почитай историю. Нет соратника, а такого лучше врагам отдать.
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17 час.
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