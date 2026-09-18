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Права потребителя: Роспотребнадзор пояснил сроки возврата средств и замены товара

Права потребителя: Роспотребнадзор пояснил сроки возврата средств и замены товара

Роспотребнадзор назвал сроки возврата денег и замены товара ненадлежащего качества. Возврат денежных средств потребителю за товар должен производиться в течение 10 дней.

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