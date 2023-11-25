Жительница Котласского округа занялась выращиваем микрозелени

Жительница поселка Черемушский Светлана Жданова обустроила в своем доме мини-огород, где растёт кресс-салат, руккола, зеленый горошек и даже подсолнечникЖительница поселка Черемушский Светлана Жданова обустроила в своем доме мини-огород, где растёт кресс-салат, руккола, зеленый горошек и даже подсолнечникГод назад Светлана Жданова увидела микрозелень в интернете и тоже решила попробовать.
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