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Царьград

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Что там после СВО? Да, Россия летит на Красную планету

Что там после СВО? Да, Россия летит на Красную планету

Затяжной конфликт на Украине, судя по всему, приближается к завершению, и всё указывает на то, что Россия достигнет своей цели - уничтожения националистического режима, который оказался брошен своим главным союзником.

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