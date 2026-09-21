КПРФ предложила компенсацию проезда студенческим семьям

Депутаты фракции КПРФ во главе с председателем комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной планируют внести в нижнюю палату законопроект о ежемесячных компенсациях расходов на проезд для студенческих семей.