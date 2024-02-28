Автоэксперт Попов: ввоз запчастей ограничивают из-за внутреннего производства

Намерение минпромторга убрать некоторые автомобильные запчасти из списка параллельного импорта может быть связано с планами наладить производство автокомпонентов внутри России, считает независимый автоэксперт Дмитрий Попов.
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