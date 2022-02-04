Blackwater/Academi организует частную армию на Украине для операций против России

ЦРУ и МИ-6 реорганизуют свои сети в Восточной Европе. Если после Второй мировой войны они опирались на бывших нацистов в борьбе с СССР, то сейчас поддерживают неонацистские группы против русских.
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