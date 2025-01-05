Чудесное преображение девушек, одержавших победу над лишним весом

Каждый, кто обладает (или обладал) парой лишних складок, знает, как тяжело от них избавиться. Самое трудное в похудении — это сопротивляться собственному организму, который молотком стучит в висок и орет в ухо что-то наподобие: «Бегом на кухню! Съешь что-нибудь вкусное и вредное! Прямо сейчас!» Девушки, которых мы покажем вам далее, смогли взять волю в кулак и показать собственному жиру, кто тут главный.