Победителей республиканского конкурса эстрадных исполнителей «Жұлдыз-2023» наградили в Караганде

В Караганде чествовали победителей Х республиканского конкурса эстрадных исполнителей «Жұлдыз-2023». Карагандинка отмечена в номинации «Зрительские симпатии», а Гран-при отправился в Атыраускую область, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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