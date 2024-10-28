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Царьград

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Осужденный в России военный Блэк не хочет просить о помиловании

Осужденный в России военный Блэк не хочет просить о помиловании

Американец осознаёт, что нарушил законы чужой для него страны. Он не решается просить о помиловании, зато надеется, что США его обменяют.

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