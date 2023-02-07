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Эксперт Кошкин: стабилизация на Запорожском направлении говорит о взятии Россией инициативы

Эксперт Кошкин: стабилизация на Запорожском направлении говорит о взятии Россией инициативы

Андрей Кошкин, член Ассоциации военных политологов и военный эксперт, во время беседы с корреспондентом Общественной службы новостей рассказал, что стабилизация Запорожского фронта отлично ложится в контекст «активной инициативы», взятой Россией.

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