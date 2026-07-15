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Пятый канал

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Украинские мигранты в Польше жалуются на плохое отношение

Украинские мигранты в Польше жалуются на плохое отношение

  Украинцы обвиняют польских пограничников в унижениях и агрессии. Издание The Guardian, поговорившее с эмигрантами, пишет, что людей заставляют часами стоять на границе под открытым небом при любой погоде.

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