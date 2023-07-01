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Сыгран второй тур международного шахматного турнира в Сербии

Сыгран второй тур международного шахматного турнира в Сербии

Со стопроцентным результатом на международном шахматном турнире в Нови-Саде (Воеводина, Сербия) идут четырнадцать шахматистов после второго тура 30 июня, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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