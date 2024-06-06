Набиуллина заявила о сохранении доверия к финансовой системе РФ

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Доверие к финансовой системе в России сохраняется, люди продолжают нести деньги в банки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).
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