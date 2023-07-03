Жители Лисичанска отмечают первую годовщину освобождения города. 2 июля 2022 года казаки 6‑го Казачьего полка совместно с бойцами «Ахмата» окончательно установили контроль над населенным пунктом и водрузили флаг на здании местной администрации.
Жители Лисичанска отмечают первую годовщину освобождения города. 2 июля 2022 года казаки 6‑го Казачьего полка совместно с бойцами «Ахмата» окончательно установили контроль над населенным пунктом и водрузили флаг на здании местной администрации.
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