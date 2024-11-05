Сестра Ким Чен Ына назвала условие для начала войны с Южной Кореей

Заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что нарушение паритета сил на Корейском полуострове и в регионе означало бы немедленную войну, и потому линия КНДР на укрепление ядерных сил является единственным правильным выбором, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).