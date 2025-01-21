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Добрый Мир

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Судьбоносные решения — Трамп заявил об исторических указах в первый день срока

Судьбоносные решения — Трамп заявил об исторических указах в первый день срока

 5010 прочтений Вчера Дональд Трамп, выражая свою радость по поводу возвращения в Белый дом, заявил о намерении действовать "с исторической скоростью и силой", подготовив целый ряд указов, касающихся нелегальной иммиграции, прав трансгендеров и других вопросов, важных для правого крыла.

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