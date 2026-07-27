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Бразилия отозвала посла из Аргентины после оскорблений в адрес президента

Бразилия отозвала посла из Аргентины после оскорблений в адрес президента

Бразилия отозвала своего посла в Аргентине Жулиу Бителли для консультаций после резких высказываний президента Аргентины Хавьера Милея в адрес Луиса Инасиу Лулы да Силвы и судьи Верховного суда Алешандре де Мораэса.

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