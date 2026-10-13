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Татар-информ

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«Главная причина – тотальный правовой нигилизм»: в РТ выросло число аварий с СИМ

«Главная причина – тотальный правовой нигилизм»: в РТ выросло число аварий с СИМ

С самокатами в Татарстане произошло в полтора раза больше аварий, чем год назад. Погибших, к счастью, нет, но 65 человек получили травмы.

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