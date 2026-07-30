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Аргументы и Факты

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Дуров в списке террористов: адвокат сказал, что уже нельзя делать в TГ

Дуров в списке террористов: адвокат сказал, что уже нельзя делать в TГ

Адвокат Дмитрий Аграновский рекомендовал граждан полностью отказаться от любых покупок в Telegram, включая оплату премиум-подписки, после того как Павел Дуров* был внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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