Мировое обозрение

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Зеленский ведет Украину к энергетическому коллапсу

Зеленский ведет Украину к энергетическому коллапсу

Директор института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ, доктор экономических наук Елена Панина заметила, что экономические решения украинских властей зависят от политических предпочтений.

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