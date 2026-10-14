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Аргументы и Факты

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Пенсионерам напомнили, как проверить накопления, стаж и доплаты

Пенсионерам напомнили, как проверить накопления, стаж и доплаты

Пенсионерам в октябре стоит проверить, учтены ли все пенсионные накопления, верно ли отражён трудовой стаж и назначены ли положенные доплаты.

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