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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Казаннан Һиндстанга туры рейслар булдырырга планлаштыралар

«Аэрофлот» компаниясе Сочи һәм Казаннан Һиндстанга туры рейслар оештырырга җыена. Бу хакта Һиндстанның Россиядәге илчесе Винай Кумар Владивостокта узучы IX Көнчыгыш икътисади форумы кысаларында сөйләде, дип хәбәр итә ТАСС.

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