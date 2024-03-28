Дилер сжег сцепление на Subaru WRX клиента: теперь на него подают в суд

Случаи, когда сотрудники автосервисов неспециально ломали машины клиентов, нередки, но когда это происходит у официального дилера, который затем пытается откреститься от своей вины, это выходит за рамки разумного.
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