Заднепровский рынок ждут масштабные перемены

О них рассказали в администрации областного центра. Глава города Александр Новиков поручил сделать Заднепровский рынок цивилизованной площадкой, на которой покупатели будут чувствовать себя комфортно и безопасно.
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