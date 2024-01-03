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Минобороны рассказало о подвиге 4 русских солдат, сдерживавших атаки ВСУ двое суток

Минобороны рассказало о подвиге 4 русских солдат, сдерживавших атаки ВСУ двое суток

Военное ведомство рассказало, как четверо бойцов удержали важный опорный пунктВ телеграм-канале Минобороны России появилась запись, на которой русский солдат рассказывает о своём подвиге и геройстве своих товарищей.

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