Минобороны рассказало о подвиге 4 русских солдат, сдерживавших атаки ВСУ двое суток

Военное ведомство рассказало, как четверо бойцов удержали важный опорный пунктВ телеграм-канале Минобороны России появилась запись, на которой русский солдат рассказывает о своём подвиге и геройстве своих товарищей.
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