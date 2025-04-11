"Продуктивные переговоры": Дмитриев дал оценку встрече Путина с Уиткоффом

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал продуктивными переговоры со спецпосланником президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
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